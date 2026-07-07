مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای پس از تهران، با انتقال تابوت او و چند عضو خانواده‌اش به قم، در این شهر در حال برگزاری است.

مراسم تشییع آیت‌الله علی خامنه‌ای در قم مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای پس از تهران، با انتقال تابوت او و چند عضو خانواده‌اش به قم، در این شهر در حال برگزاری است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران پس از تهران، با انتقال تابوت او و چند عضو خانواده‌اش به قم، در این شهر در حال برگزاری است.



این مراسم امروز سه‌شنبه از مسجد جمکران تا نزدیکترین نقطه به حرم معصومه در قم از نخستین ساعات بامداد آغاز شد.



آیت‌الله جوادی آملی در مسجد جمکران قم بر پیکر آیت‌الله خامنه‌ای نماز اقامه کرد.



پس از اتمام این مراسم تشییع، پیکر آیت‌الله خامنه‌ای برای برگزاری مراسمی مشابه به عراق منتقل می‌شود.



طبق گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان، رئیس‌‌جمهور، مصطفی خامنه‌ای، فرزند بزرگ آیت‌الله علی خامنه‌ای و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا امروز به عراق می‌روند تا در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای در عراق شرکت کنند.



آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تهران کشته شد و مراسم تشییع او پس از حدود چهار ماه، در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد. پیکر او روز گذشته ۱۵ تیر در تهران تشییع و امروز ۱۶ تیر در شهر قم، ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلای عراق و روز ۱۸ تیر در مشهد تشییع و به خاک سپرده می‌شود. در این مراسم چند عضو خانواده آیت‌الله خامنه‌ای هم که همراه او کشته شدند، تشییع می‌شوند.

