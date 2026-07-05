مراسم اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای در تهران مراسم اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و شماری از مقامات سیاسی، نظامی و مذهبی ایران و مردم در مصلای امام خمینی تهران به امامت آیت‌الله جعفر سبحانی برگزار شد.