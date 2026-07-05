مراسم اقامه نماز بر پیکر آیتالله علی خامنهای در تهران
مراسم اقامه نماز بر پیکر آیتالله علی خامنهای با حضور رئیسجمهور و شماری از مقامات سیاسی، نظامی و مذهبی ایران و مردم در مصلای امام خمینی تهران به امامت آیتالله جعفر سبحانی برگزار شد.
05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
تهران/ خبرگزاری آنادولو
مراسم اقامه نماز بر پیکر آیتالله علی خامنهای، رهبر سابق ایران با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و شماری از مقامات سیاسی، نظامی و مذهبی ایران و مردم در مصلای امام خمینی تهران به امامت آیتالله جعفر سبحانی برگزار شد.
از ساعات اولیه بامداد امروز، صدها هزار نفر از شهروندان ایرانی با در دست داشتن پرچمها در محل برگزاری این مراسم حاضر شدند.
قرار است فردا نیز آیین وداع با پیکر خامنهای در خیابانهای تهران برگزار شود.