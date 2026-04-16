محسن رضایی: به هیچ وجه موافق ادامه آتش‌بس نیستم محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ضمن ابراز مخالفت شخصی با تمدید آتش‌بس، بر آمادگی موشکی کشورش برای مقابله با ناوهای آمریکایی تأکید کرد.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در برنامه تلویزیون درباره آتش‌بس گفت: «به هیچ وجه موافق ادامه آتش‌بس نیستم. تمدید آتش‌بس اصلاً به نفع ما نیست؛ این نظر شخصی من است. فشار‌ها باید جدی شود».

وی افزود:‌«لانچر‌های ما اکنون روی ناو‌ها قفل است و همه را غرق می‌کنیم. تنها زمانی که همه توافق‌ها و حقوق ما انجام شد و بیانیه‌ای به شورای امنیت رفت، تازه آتش‌بس معنا پیدا می‌کند. یکی از دلایلی که مسئولان فعلاً تصمیم به آتش‌بس گرفتند، به دلیل جنبه اخلاقی و انسانی نسبت به ملت‌های دیگر است».

وی درباره محاصره دریایی آمریکا گفت: «محاصره دریایی تعریف دارد، چارچوب دارد، جنگ دریایی هست. این آمده یک کلانتری می‌خواهد درست کند. نرسیده به تنگه هرمز -که جرات ندارد بیاید- چندین کیلومتر آنطرف‌تر نشسته. این کار خطر بزرگی را برای ارتش آمریکا به وجود آورده است. قطعاً در معرض موشک‌های ما می‌تواند باشد».

رضایی با رد تاثیر محاصره بر مذاکرات تاکید کرد: «با این محاصره ما در مذاکرات کوتاه می‌آییم؟ ما به هیچ وجه از این شرط کوتاه نخواهیم آمد؛ بنابراین محاصره دریایی هم غیرنظامی است و هم صد در صد شکست خورده است».

وی با بیان اینکه «مذاکرات نمی‌تواند پایان جنگ را تعیین کند، اما ما می‌توانیم پایان جنگ با جنگ را به نتیجه برسانیم»، گفت: «یکی از دلایلی که احتمال می‌دهم مسئولین عزیز ما نشستند، همین است که آن جنبه اخلاقی و انسانی بی‌تأثیر نبوده است. وگرنه متأسفانه الان جنگ ادامه دارد».

وی با اشاره به ضرورت تقویت دیپلماسی فراتر از مذاکرات مستقیم گفت: «ما الان باید یک اعتراف کنیم. دیپلماسی نباید مذاکرات تنها محدود بشود. دوستان ما، برادران ما در وزارت خارجه در سطوح بالاتر، روابط خوبی با ترکیه، عمان، عراق، قطر -که از بسیاری از کشور‌های حوزه خلیج فارس بهتر است- چین و روسیه دارند. ما جزو پیمان شانگهای هستیم و باید از پیمان استفاده کنیم».

