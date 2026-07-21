عضو هیأت رئیسه مجلس ایران از تغییر 11 مدیر حوزه فروش نفت در وزارت نفت این کشور طی 2 سال گذشته خبر داد و گفت نسبت به وضعیت فروش نفت کشور نقدهایی وجود دارد و مجلس ورود می‌کند.

متفکرآزاد: طی 2 سال 11 مدیر فروش نفت ایران تغییر کرده است عضو هیأت رئیسه مجلس ایران از تغییر 11 مدیر حوزه فروش نفت در وزارت نفت این کشور طی 2 سال گذشته خبر داد و گفت نسبت به وضعیت فروش نفت کشور نقدهایی وجود دارد و مجلس ورود می‌کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس ایران در گفت‌وگو با «ایلنا»، اعلام کرد: وزارت نفت در طول دو سال گذشته، 11 مسئول فروش نفت داشته و این حجم از جابه‌جایی‌های مدیریتی، سوالات و ابهاماتی ایجاد کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ایران تصریح کرد: امروز جنگ اقتصادی، بیش از هر چیز، جنگ انرژی است و فروش نفت، تأمین بازارهای صادراتی و حفظ مشتریان، نیازمند مدیریت حرفه‌ای و با ثبات بوده است و وزارت نفت باید نسبت به خلا این موضوعات در دو سال گذشته پاسخگو باشد.

متفکرآزاد با بیان اینکه حوزه فروش نفت یکی از حساس‌ترین بخش‌های صنعت نفت کشور است، افزود: مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون انرژی، بر اساس وظایف نظارتی خود، این موضوع را با دقت دنبال خواهد کرد و قطعاً به وضعیت مدیریت حوزه فروش نفت در وزارت نفت ورود می‌کند.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون انرژی گفت: نسبت به وضعیت فروش نفت کشور نقدهایی وجود دارد و این موضوع در دستور کار نظارتی مجلس قرار گرفته است.