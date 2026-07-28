گوزن «مارال» از زیباترین گونه‌های جانوری ایران در جنگل‌های قره‌داغ آذربایجان شرقی که نسل آن از 80 سال پیش منقرض شده بود و در ترانه‌های تُرکی از آن یاد می‌شود، دوباره بازگشت.

مارال به قره‌داغ بازگشت گوزن «مارال» از زیباترین گونه‌های جانوری ایران در جنگل‌های قره‌داغ آذربایجان شرقی که نسل آن از 80 سال پیش منقرض شده بود و در ترانه‌های تُرکی از آن یاد می‌شود، دوباره بازگشت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

گوزن «مارال»، یکی از زیباترین گونه‌های جانوری ایران که در جنگل‌های قره‌داغ آذربایجان شرقی زیست می‌کند و نسل آن از 80 سال پیش در این جنگل‌ها منقرض شده بود و در ترانه‌های تُرکی از آن یاد می‌شود، دوباره بازگشته است؛ آن هم در چارچوب طرح احیای مارال که 30 سال پیش آغاز شد.

محمدحسین حسن‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی امروز سه‌شنبه در این رابطه به «ایرنا» گفت: اکنون در مرحله رهاسازی مارال قرار داریم و در حدود یک ماه آینده این مرحله انجام و طرح تکمیل می‌شود.

وی افزود: پنج تا دوازده راس مارال در ابتدای طرح وجود داشت اکنون این تعداد به 60 راس رسیده است که 50 راس آن رهاسازی و بقیه به عنوان گله پشتیبان باقی می‌مانند.

هادی مردمی، رئیس اداره حفاظت از حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز گفت: موضوع رهاسازی مارال‌ها در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان مرحله نهایی پروژه مورد تأکید بوده و مطالعات لازم در این زمینه به‌صورت مستمر انجام شده است، اکنون با تکمیل ظرفیت برد فنس 180 هکتاری، ادامه نگهداری جمعیت در این محدوده علاوه بر ایجاد محدودیت‌های مدیریتی، می‌تواند بر پویایی طبیعی جمعیت نیز اثرگذار باشد.