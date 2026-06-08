لغو پروازها در چندین فرودگاه ایران در پی حملات هوایی اسرائیل

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08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در پی حملات هوایی اسرائیل به چند نقطه در ایران از جمله تهران، پایتخت این کشور، سازمان هواپیمایی ایران طی اطلاعیهای از اعمال محدودیتهای پروازی در غرب این کشور و لغو تمام پروازها از فرودگاههای «مهرآباد و امام خمینی» تهران خبر داده و اعلام کرد که سه پرواز بازگشت حجاج از جده به ایران طی امروز دوشنبه (۱۸ خرداد) به فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد هدایت خواهد شد.
در ادامه اطلاعیه سازمان هواپیمایی ایران، مدیر روابط عمومی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد گفت: «با توجه به شرایط پیشآمده در شب گذشته، تمامی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد تا اطلاع ثانوی لغو شده است.»
همزمان شهریار عزتی قدس، سخنگوی فرودگاه سردار جنگل رشت در گفتوگو با «مهر» اعلام کرد: تمامی پروازهای فرودگاه بینالمللی گیلان به دلیل شرایط پیش آمده تا اطلاع ثانوی لغو شده است و این فرودگاه در حال حاضر هیچگونه عملیات پروازی نخواهد داشت.
همچنین طبق گزارش خبرگزاری «صدا و سیما»، مدیر کل فرودگاههای فارس اعلام کرد: «همه پروازهای فرودگاه شهید آیتالله دستغیب شیراز به دلیل شرایط به وجود آمده، فعلا تا ساعت ۲۳ و ۱۵ دقیقه شامگاه امروز دوشنبه ۱۸ خرداد لغو شده و این فرودگاه در حال حاضر هیچگونه عملیات پروازی نخواهد داشت.»
از سوی دیگر، رسانهها گزارش دادند که تمامی پروازهای فرودگاه کرمانشاه نیز تا اطلاع ثانوی لغو شده است.