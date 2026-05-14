قوه قضائیه ایران: توقیف نفتکش‌های آمریکایی بر اساس احکام قضایی انجام شده سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد توقیف کشتی‌های «متخلف» آمریکایی با «حکم دادگاه صالحه و مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی» است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران با انتشار یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد: «توقیف نفتکش‌های متخلف آمریکایی اقدامی قانونی و مبتنی بر قوانین داخلی و بین‌المللی است و بر اساس آرای قطعی محاکم صالحه ایران انجام می‌شود».

جهانگیر با اشاره به روند حقوقی این پرونده‌ها تصریح کرد که تمامی مراحل توقیف پس از طی فرآیندهای قانونی و صدور احکام قضایی صورت گرفته و مستندات تخلفات این نفتکش‌ها نیز برای طرف آمریکایی ارسال می‌شود.

وی همچنین با استناد به کنوانسیون حقوق دریاها 1982 تأکید کرد کشورهای ساحلی این حق را دارند که در صورت نقض قوانین و مقررات داخلی یا بین‌المللی، کشتی‌های متخلف را در قلمرو دریایی خود یا حتی در آب‌های آزاد توقیف کنند.

جهانگیر با اشاره به اقدامات آمریکا تصریح کرد: «رئیس‌جمهور آمریکا صریحاً به دزدی دریایی اعتراف و حتی به آن مباهات کرده است».

جهانگیر رفتار آمریکا را مغایر با منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری توصیف کرد.

او از جامعه بین‌المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل خواست در برابر «یکجانبه‌گرایی آمریکا»، موضع‌گیری کنند.