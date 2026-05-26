به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، دیوان عدالت اداری این کشور با صدور حکمی، اجرای «مصوبه وصل اینترنت بین المللی» توسط هیات دولت را به صورت موقت متوقف کرد.

دیوان عدالت اداری اعلام کرده که هیات تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرده است.

در اخبار منتشر شده تاکید شده که دیوان عدالت اداری چندین شکایت از غیرقانونی بودن تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» دریافت کرده و اجرای مصوبه تصویب شده توسط این ستاد نیز تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطرح شده، متوقف شده است.

خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرده که رسیدگی به شکایت ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به‌صورت خارج از نوبت در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.

از سوی دیگر، مرکز رسانه قوه قضاییه ایران نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور دستورات و مصوبات آن تا زمان رسیدگی قانونی قابل اجرا نیست.

گفتنی است، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران ساعتی پیش طی نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این کشور، دستور بازگشایی اینترنت را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است.

مهاجرانی در اینباره تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های اینترنت و همچنین پایبندی آقای پزشکیان و دولت ایشان به قانون اساسی، حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه ناعدالتی و تبعیض، ستادی با دستور ایشان و به ریاست آقای دکتر عارف با عنوان ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل شد.

وی افزود: این ستاد در جلسات مکرری که برگزار کرد، دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام شود و ابلاغ رئیس‌جمهور نیز به وزارت ارتباطات صورت گرفته است. امیدواریم که ظرف روزهای آینده، ان‌شاءالله، بتوانیم هرچه سریع‌تر این حقوق حق مردم را به آنان بازگردانیم.