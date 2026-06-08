قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد نیروهای مسلح ایران عملیاتی را که در واکنش به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و منطقه ضاحیه بیروت، انجام داده‌اند متوقف کرده‌اند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا توقف عملیات علیه اسرائیل را اعلام کرد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد نیروهای مسلح ایران عملیاتی را که در واکنش به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و منطقه ضاحیه بیروت، انجام داده‌اند متوقف کرده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد نیروهای مسلح ایران عملیاتی را که در واکنش به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و منطقه ضاحیه بیروت، انجام داده‌اند متوقف کرده‌اند.

در اطلاعیه‌ این قرارگاه آمده است که این اقدام در حمایت از مردم لبنان و در پاسخ به آنچه «تجاوزات و شرارت‌های اسرائیل با حمایت آمریکا» خوانده شده، صورت گرفته است.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین اعلام کرد: «بر این اساس توقف عملیات نیرو‌های مسلح اعلام می‌گردد؛ اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود».

