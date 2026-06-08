Nazenin Alp
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با صدور اطلاعیهای اعلام کرد نیروهای مسلح ایران عملیاتی را که در واکنش به حملات اسرائیل به جنوب لبنان و منطقه ضاحیه بیروت، انجام دادهاند متوقف کردهاند.
در اطلاعیه این قرارگاه آمده است که این اقدام در حمایت از مردم لبنان و در پاسخ به آنچه «تجاوزات و شرارتهای اسرائیل با حمایت آمریکا» خوانده شده، صورت گرفته است.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا همچنین اعلام کرد: «بر این اساس توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام میگردد؛ اما تاکید میشود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارتها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبندهتر از قبل در راه خواهد بود».