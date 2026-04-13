13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء با تاکید بر اینکه دفاع از کشور وظیفه نیروهای مسلح است، اعلام کرد: «تامین امنیت در آبهای سرزمینی ایران توسط نیروهای مسلح با قاطعیت ادامه خواهد داشت و همانگونه که پیشتر اعلام شده، شناورهای وابسته به دشمن اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. سایر شناورها نیز در صورت رعایت ضوابط نیروهای مسلح ایران امکان عبور خواهند داشت».
ذوالفقاری همچنین با اشاره به تداوم تهدیدها علیه امنیت ملی ایران تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران حتی پس از پایان جنگ نیز با قاطعیت سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال خواهد کرد».
وی در ادامه، محدودیتهای اعمالشده از سوی آمریکا بر تردد دریایی در آبهای بینالمللی را اقدامی غیرقانونی و مصداق «دزدی دریایی» توصیف کرد.
ذوالفقاری افزود: «امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه کشورهاست یا برای هیچکس. در صورت تهدید امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، هیچ بندری در این مناطق در امان نخواهد بود».