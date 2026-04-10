قدردانی پزشکیان از حمایت مردم ترکیه از ایران

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران طی گفت‌وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از همبستگی مردم ترکیه از کشورش در جنگ با آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، پزشکیان در این گفت‌وگو ضمن تشکر از مواضع دولت ترکیه در محکومیت تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از "همبستگی چشمگیر" ملت ترکیه با ملت ایران نیز قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور ایران با تاکید بر ضرورت پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، "اقدامات اسرائیل" را عامل بی‌ثباتی منطقه عنوان کرد و خواستار افزایش فشار کشورهای اسلامی و جامعه جهانی برای توقف تجاوزات اسرائیل و آمریکا شد.

پزشکیان همچنین تاکید کرد ادامه آتش‌بس منوط به پایبندی واقعی طرف مقابل به تعهدات خواهد بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر همبستگی دولت و ملت ترکیه با ایران، از توقف جنگ ابراز خرسندی کرد.

