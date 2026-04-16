16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و نبیه بری، رئیس مجلس لبنان تأکید کردند که آتشبس بین آمریکا و ایران باید شامل لبنان که مورد حمله اسرائیل قرار دارد، نیز بشود.
طبق گزارش مجلس لبنان، قالیباف و بری تلفنی گفتگو و در مورد حملات اسرائیل به جنوب لبنان و تحولات اخیر در منطقه رایزنی کردهاند.
آنها تاکید کردند که آتشبس بین ایالات متحده و ایران باید در درجه اول شامل لبنان باشد.
آمریکا و ایران در 8 آوریل آتشبس موقت اعلام کردند و ایران اعلام کرد که این توافق شامل لبنان نیز میشود، در حالی که آمریکا این موضوع را تکذیب کرد.
تاکید رئيس مجلس ایران بر اهمیت آتشبس در لبنان
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در گفتوگوی تلفنی با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، بر پیوند عمیق میان امنیت دو کشور و ضرورت برقراری صلح پایدار در منطقه تاکید کرد.
قالیباف با تصریح اینکه ایران مردم لبنان را «از خود» میداند، اظهار داشت که پیگیری آتشبس در لبنان برای تهران اولویت بالایی دارد.
وی خاطرنشان کرد که در مذاکرات اخیر اسلامآباد، تلاشهای گستردهای صورت گرفته تا طرفهای مقابل به اجرای آتشبس دائمی در تمامی مناطق درگیری ملزم شوند.
نبیه بری نیز در این مکالمه با ارائه گزارشی از وضعیت میدانی، ارتش اسرائیل را به ارتکاب جنایت و آوارهسازی سیستماتیک شهروندان متهم کرد.
به گفته وی، شمار آوارگان لبنانی اکنون به بیش از 1,200,000 نفر رسیده است.
رئیس مجلس لبنان ضمن تاکید بر ایستادگی نیروهای مقاومت، هرگونه ارتباط رسمی با اسرائیل را رد کرد و آن را مغایر با منافع ملی لبنان دانست.