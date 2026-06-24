قالیباف در باکو: امنیت پایدار در غرب آسیا بدون حل مسئله فلسطین محال است

استانبول / خبرگزاری آنادولو

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران طی سخنرانی در 20امین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که هیچ معماری امنیتی پایداری در منطقه غرب آسیا بدون حل عادلانه مسئله فلسطین شکل نخواهد گرفت.

قالیباف با تاکید بر اینکه فلسطین صرفاً یک موضوع سیاسی یا پرونده‌ای دیپلماتیک نیست، اظهار داشت: تجربه 80 سال گذشته نشان داده است که هیچ سازوکار امنیتی پایدار در منطقه غرب آسیا بدون احقاق کامل حقوق ملت فلسطین و پایان اشغالگری امکان تحقق ندارد. صلحی که بر بی‌عدالتی بنا شود، ثباتی شکننده خواهد داشت و امنیتی که بخشی از منطقه را نادیده بگیرد، دیر یا زود به ناامنی فراگیر تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت تهران از حقوق ملت فلسطین تصریح کرد: دفاع از حقوق مشروع فلسطین، دفاع از منطقی است که بر اساس آن عدالت و ثبات دو روی یک سکه هستند. ملت فلسطین حق تعیین سرنوشت دارد و باید بتواند از طریق برگزاری همه‌پرسی با مشارکت ساکنان اصلی، آینده خود را تعیین کند.

رئیس مجلس ایران در بخش دیگری از سخنان خود به «تفاهم اسلام‌آباد» اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داد دیپلماسی زمانی مؤثر است که بر پایه احترام، برابری و رسمیت شناختن حاکمیت کشورها استوار باشد. تفاهم اسلام‌آباد حاصل مقاومت و اقتدار ایران بود و نشان داد گفت‌وگو زمانی به نتیجه می‌رسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود صرف‌نظر کند. به همین جهت، این یادداشت تفاهم تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد.

قالیباف با بیان اینکه ایران از صلحی بر پایه حقوق ملت‌ها، تعهدات متوازن و منافع مشروع استقبال می‌کند، افزود: دفاع مقتدرانه، انسجام ملی و دیپلماسی، 3 رکن مکمل یکدیگر و تضمین‌کننده امنیت هستند.

وی در پایان با تاکید بر حمایت کشورش از لبنان خاطرنشان کرد: ما در سخت‌ترین شرایط، شرکای راهبردی خود را تنها نمی‌گذاریم. برای ما، آتش‌بس و خاتمه جنگ در لبنان به اندازه امنیت درون ایران اهمیت دارد و باور داریم ثبات در هر نقطه از جهان اسلام، به تقویت عزت و ثبات کل امت اسلامی منجر خواهد شد.