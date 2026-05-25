قالیباف بار دیگر رئیس مجلس ایران شد

Nazenin Alp
25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
انتخابات هیئترئیسه مجلس ایران که از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز به وقت محلی آغاز شده بود، دقایقی پیش به پایان رسید.
در این انتخابات که بهصورت حضوری و با رأی مستقیم نمایندگان برگزار شد، ۱۲ عضو هیئترئیسه شامل یک رئیس، ۲ نایبرئیس، ۶ دبیر و ۳ ناظر انتخاب شدند.
محمدباقر قالیباف، محمدتقی نقدعلی و عثمان سالاری از جمله نامزدهای کرسی ریاست مجلس بودند.
در نهایت، محمدباقر قالیباف با رأی نمایندگان مجلس برای یک سال دیگر بهعنوان رئیس مجلس ایران ابقا شد.