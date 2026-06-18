وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد جزئیات مربوط به اورانیوم غنی‌شده ایران و نحوه اجرای تعلیق غنی‌سازی همچنان در دست مذاکره است.

فیدان: تعیین تکلیف اورانیوم غنی‌شده ایران نیازمند مذاکرات فنی بیشتر است وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد جزئیات مربوط به اورانیوم غنی‌شده ایران و نحوه اجرای تعلیق غنی‌سازی همچنان در دست مذاکره است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو



هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در گفت‌وگو با رسانه‌های ترکیه در جریان سفر خود به روسیه در خصوص توافق میان ایران و آمریکا نیز گفت: دو موضوع اصلی همچنان نیازمند مذاکرات فنی است؛ نخست سرنوشت اورانیوم غنی‌شده موجود و دوم نحوه اجرای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی در آینده.

وی توضیح داد: «در مورد رقیق‌سازی حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در ایران یک تفاهم اصولی وجود دارد، اما اینکه چه کسی این کار را انجام دهد، چه نهادی بر آن نظارت کند و روند راستی‌آزمایی چگونه صورت گیرد، همچنان نیازمند گفت‌وگوهای بیشتر است».

فیدان با اشاره به تدابیر امنیتی ناشی از شرایط جنگی و همچنین بی‌اعتمادی ایران به آمریکا گفت که گاهی انتقال پاسخ‌ها یا پیشنهادهای ایران به طرف آمریکایی زمان‌بر می‌شد.

وی اظهار داشت: «در حالی که طرف آمریکایی ممکن بود ظرف یک ساعت به موضوعی پاسخ دهد، ایرانی‌ها گاهی پس از یک هفته قادر به ارائه پاسخ بودند. البته در این فاصله، گاه حملات متقابلی نیز رخ می‌داد. علاوه بر این، اشغال لبنان توسط اسرائیل روند مذاکرات را به تاخیر انداخت. من تلاش کردم هر دو طرف را به گفت‌وگوی مستقیم تشویق کنم».

فیدان درباره نشست سران ناتو که قرار است 7 و 8 ژوئیه در آنکارا برگزار شود، اظهار داشت: «موضوعات بسیار مهمی در دستور کار قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره آنها در نشستی که رئیس‌جمهور آمریکا در آن حضور نداشته باشد، ممکن نیست».

وی افزود: «بسیاری از کشورهای اروپایی می‌گویند برگزاری این نشست در ترکیه و با میزبانی آقای رئیس‌جمهور، مهم‌ترین عاملی است که حضور ترامپ در اجلاس را ممکن کرده است. اگر اردوغان و ترکیه نبودند، ترامپ به این نشست نمی‌آمد و عملاً نشان می‌داد که برای آن اهمیتی قائل نیست».

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با اشاره به دیدارهای خود در روسیه گفت: این رایزنی‌ها نشان داد در روابط آنکارا و مسکو هیچ اختلاف اساسی یا مسئله حل‌نشده‌ای وجود ندارد و دو کشور مایل‌اند در تمامی زمینه‌های ممکن همکاری‌های خود را گسترش دهند.

فیدان درباره روند عادی‌سازی روابط با ارمنستان نیز گفت دولت نیکول پاشینیان گام‌های مهمی برداشته و ترکیه نیز با اراده اردوغان اقداماتی از جمله ازسرگیری پروازها و توسعه روابط تجاری را دنبال کرده است.

فیدان همچنین با انتقاد از سیاست‌های اسرائیل در منطقه اظهار داشت اقدامات تهاجمی و توسعه‌طلبانه اسرائیل تنها مشکل ترکیه نیست، بلکه به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده و پیامدهای امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد فشارهای دیپلماتیک فزاینده بر اسرائیل در نهایت به برقراری صلح، ثبات و رفاه در منطقه منجر شود

