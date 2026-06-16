Büşranur Keskinkılıç, Ali Cura
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک پس از دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مسکو، تأکید کرد: باز ماندن تنگه هرمز همانند دوره پیش از جنگ برای عبور ایمن، آزاد و بدون وقفه تمامی کشتیها، نهتنها برای ثبات منطقه، بلکه برای امنیت انرژی جهانی و تجارت بینالمللی نیز اهمیتی حیاتی دارد.
فیدان توافق حاصل شده میان آمریکا و ایران را گامی مهم در جهت کاهش تنشها و شکستن فضای تقابل در منطقه توصیف کرد.
او با ابراز خرسندی از این توافق، گفت: توافق میان آمریکا و ایران را یک آستانه دیپلماتیک بسیار ارزشمند برای پایان دادن به فضای درگیری در منطقه میدانیم و از آن استقبال میکنیم.
وی با اشاره به مواضع رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، افزود: امید اصلی ما این است که این گام که به منطقه و جهان فرصت تنفس داده است، بهجای یک آرامش موقت، به یک ساختار امنیتی پایدار و بلندمدت تبدیل شود.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرد که این توافق با موفقیت به مرحله امضای نهایی برسد، بهطور کامل اجرا شود و به پایهای دائمی برای راهحلهای دیپلماتیک تبدیل گردد.
فیدان در ادامه هشدار داد که در دوره حساس پیش از امضای نهایی توافق، باید از هرگونه اظهارنظر یا اقدامی که بتواند فضای صلح را مسموم کند، اجتناب شود.
او گفت: ضروری است از سخنان تنشزا و همچنین از هرگونه اقدام خرابکارانه احتمالی اسرائیل که با هدف منحرف کردن این روند صورت گیرد، بهطور کامل پرهیز شود.