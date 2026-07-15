دولت‌های قطر، کویت و فلسطین با انتشار بیانیه هایی، حملات مکرر ایران به کشورهای حاشیه خلیج و اردن را محکوم کردند.

فلسطین، قطر و کویت حملات ایران به کشورهای عربی را محکوم کردند دولت‌های قطر، کویت و فلسطین با انتشار بیانیه هایی، حملات مکرر ایران به کشورهای حاشیه خلیج و اردن را محکوم کردند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات ایران به بحرین، کویت و اردن را محکوم کرده و این اقدامات را نقض حاکمیت کشورهای عربی و حقوق بین‌الملل می‌داند.



دوحه تاکید کرده که منطقه باید از چنین حملات بی‌توجیهی محافظت شده و راه دیپلماسی و گفت‌وگو برای حفظ ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی در پیش گرفته شود.

وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرد که حملات ایران به خاک این کشور باعث زخمی شدن شماری از نظامیان شده است.



کویت این حملات را نقض حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت خود خواند و ایران را به ادامه رویکردی تهاجمی و تضعیف تلاش‌های منطقه‌ای متهم کرد.

وزارت خارجه فلسطین هم با انتشار بیانیه ای، حملات ایران به بحرین، کویت و اردن را محکوم کرد و ضمن اعلام همبستگی با این کشورها، هرگونه اقدام ناقض حاکمیت کشورهای عربی را مردود دانست.

در همین حال، وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی را به‌شدت محکوم کرد و با ریاض اعلام همبستگی کرد.

