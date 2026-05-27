فرودگاه تبریز بازگشایی شد

Nazenin Alp
27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد که فرودگاه بینالمللی تبریز پس از حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساختها و انجام عملیات گسترده بازسازی و بهسازی، بار دیگر آماده ارائه خدمات هوانوردی و پذیرش پروازهای داخلی و خارجی شده است.
وی با اشاره به خسارات واردشده به بخشهای مختلف این فرودگاه از جمله باند پروازی، برج مراقبت و پایانههای مسافری در جریان جنگ ۱۲ روزه، افزود: فرودگاه بینالمللی تبریز بهعنوان یکی از مهمترین مراکز هوانوردی شمالغرب ایران، اکنون بهطور کامل عملیاتی است و آمادگی دارد خدمات مورد نیاز مسافران و شرکتهای هواپیمایی را ارائه کند.
به گفته اخوان، این فرودگاه پیشتر یکی از قطبهای مهم پروازی این کشور بوده و پروازهای منظم داخلی به مقاصدی همچون تهران، مشهد، کیش، شیراز، بندرعباس، اصفهان، اهواز، کرمان، قشم و رشت و همچنین پروازهای بینالمللی به مقاصدی از جمله استانبول، نجف، مدینه، باکو، ازمیر، آدانا و دبی از طریق آن انجام میشد.
وی خاطرنشان کرد: با بازگشایی مجدد فرودگاه تبریز، برنامهریزی برای ازسرگیری کامل مسیرهای پروازی داخلی و بینالمللی در دستور کار قرار گرفته و بهتدریج شبکه پروازی این فرودگاه به شرایط عادی باز خواهد گشت.