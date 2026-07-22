Nazenin Alp
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سرلشکر عبدالرحیم حاتمی، فرمانده کل ارتش ایران، در بازدید از یگانهای زمینی، پدافند هوایی و هوایی ارتش در استان اصفهان با اشاره به تحولات جنوب اصفهان گفت: آمریکا تصور میکرد در صورت ورود به خاک ایران با استقبال مواجه خواهد شد، اما با واکنش گسترده و مقاومت مردم روبهرو شد.
به گزارش رسانههای ایران وی تأکید کرد: این تجربه نشان داد هرگونه ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران با واکنش گسترده مردم و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.
سرلشکر حاتمی همچنین گفت: از ابتدا پیشبینی میکردیم طرف مقابل به تفاهمنامه پایبند نخواهد ماند، از اینرو ارتقای توان رزمی ارتش بدون وقفه ادامه یافت.