فرمانده کل ارتش ایران تاکید کرد در صورت ورود نیروهای آمریکایی به خاک این کشور، ارتش با تمام توان به مقابله خواهد پرداخت.

فرمانده ارتش ایران: در صورت ورود آمریکا به خاک ایران، با تمام توان مقابله می‌کنیم فرمانده کل ارتش ایران تاکید کرد در صورت ورود نیروهای آمریکایی به خاک این کشور، ارتش با تمام توان به مقابله خواهد پرداخت.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

سرلشکر عبدالرحیم حاتمی، فرمانده کل ارتش ایران، در بازدید از یگان‌های زمینی، پدافند هوایی و هوایی ارتش در استان اصفهان با اشاره به تحولات جنوب اصفهان گفت: آمریکا تصور می‌کرد در صورت ورود به خاک ایران با استقبال مواجه خواهد شد، اما با واکنش گسترده و مقاومت مردم روبه‌رو شد.

به گزارش رسانه‌های ایران وی تأکید کرد: این تجربه نشان داد هرگونه ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران با واکنش گسترده مردم و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

سرلشکر حاتمی همچنین گفت: از ابتدا پیش‌بینی می‌کردیم طرف مقابل به تفاهمنامه پایبند نخواهد ماند، از این‌رو ارتقای توان رزمی ارتش بدون وقفه ادامه یافت.