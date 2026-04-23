23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
چانگ بیانگها، فرستاده ویژه کره جنوبی در دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران خواستار تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز شد.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ به نقل از وزارت امور خارجه کره جنوبی، چانگ در تهران با عراقچی دیدار و گفتگو کرده است.
چانگ خواستار ادامه حمایت ایران از امنیت 40 شهروند کره جنوبی و خدمه 20 کشتی باقی مانده در تهران شد.
او با ابراز امیدواری برای ادامه مذاکرات بین ایران و آمریکا برای بازگرداندن صلح و ثبات منطقهای، بر اهمیت توسعه روابط دوجانبه بین سئول و تهران تأکید کرد.
عراقچی نیز اظهار داشت که آماده توسعه بیشتر روابط با کره جنوبی هستند.
او گفت که به توجه و بررسی وضعیت شهروندان کره جنوبی در کشورش ادامه خواهند داد.