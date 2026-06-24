معاون وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه هیچ دیداری با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوئیس برگزار نشده، تأکید کرد دسترسی به تأسیسات در چارچوب توافق نهایی و پس از رفع کامل تحریم‌ها بررسی خواهد شد.

غریب‌آبادی: هیچ دیداری با گروسی در سوئیس انجام نشد معاون وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه هیچ دیداری با دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوئیس برگزار نشده، تأکید کرد دسترسی به تأسیسات در چارچوب توافق نهایی و پس از رفع کامل تحریم‌ها بررسی خواهد شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با وجود درخواست رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان حضور هیئت ایرانی در سوئیس هیچ دیداری با وی برگزار نشده است.

وی همچنین تاکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای دسترسی به تأسیسات هدف حمله قرارگرفته و همچنین مواد هسته‌ای وجود ندارد.

غریب‌آبادی افزود: این موضوعات صرفاً در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع کامل تحریم‌ها و سایر تعهدات، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان با انتقاد از فضاسازی رسانه‌ای تصریح کرد: «نمی‌توانید با هیاهوی رسانه‌ای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید».