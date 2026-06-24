Nazenin Alp
24 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با وجود درخواست رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جریان حضور هیئت ایرانی در سوئیس هیچ دیداری با وی برگزار نشده است.
وی همچنین تاکید کرد که هیچ برنامهای برای دسترسی به تأسیسات هدف حمله قرارگرفته و همچنین مواد هستهای وجود ندارد.
غریبآبادی افزود: این موضوعات صرفاً در چارچوب توافق نهایی و پس از اقدام عملی طرف مقابل برای رفع کامل تحریمها و سایر تعهدات، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان با انتقاد از فضاسازی رسانهای تصریح کرد: «نمیتوانید با هیاهوی رسانهای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید».