عضو هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام‌آباد: می خواستند هواپیما را بزنند محمد مرندی، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام‌آباد مدعی شد که می خواستند هواپیمای آنها را هدف قرار دهند و مجبور به تغییر مسیر شدند.

محمد مرندی، فعال سیاسی و از اعضای تیم ایران در مذاکرات با آمریکا در اسلام‌آباد، در گفت‌و‌گو با «المیادین»، از «احتمال عملیات تروریستی» علیه مقامات عالی ایران در مسیر بازگشت از پاکستان خبر داد.

مرندی در این مصاحبه گفت: «هیئت ایرانی پس از دریافت اطلاعاتی درباره احتمال تعرض به هواپیما، به‌صورت متفاوتی از اسلام‌آباد بازگشت. هواپیمای هیئت ایرانی پس از تهدیدها مسیرش را تغییر داد، در مشهد فرود آمد و سپس اعضای هیئت با قطار و خودرو راهی تهران شدند».

مرندی مدعی شد: «تحریک روزنامه «واشنگتن پست» علیه هیئت ایرانی، پیامی روشن برای آن بود».

گفتنی است اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دو روز پیش، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس، مقاله «واشنگتن پست»، نوشته بود: «در حالی که مقامات آمریکایی ایران را به فقدان «حسن نیت» و «اخاذی» متهم می‌کنند، برخی جریان‌ها در عرصه سیاست‌گذاری و رسانه‌ای آمریکا آشکارا توصیه می‌کنند که در صورت شکست مذاکرات، مذاکره‌کنندگان ایرانی ترور شوند.»