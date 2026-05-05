عراقچی: «پروژه آزادی» آمریکا، «پروژه بن‌بست» است وزیر امور خارجه ایران در واکنش به طرح آمریکا برای تامین عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز، تاکید کرد بحران‌های سیاسی با راه‌حل نظامی قابل حل نیست و این طرح را «پروژه بن‌بست» توصیف کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به «پروژه آزادی» آمریکا در تنگه هرمز نوشت: «تحولات تنگه هرمز به‌روشنی نشان می‌دهد که یک بحران سیاسی، راه‌حل نظامی ندارد.

وی افزود: «در حالی که به لطف تلاش‌های پاکستان مذاکرات در حال پیشرفت است، آمریکا باید هوشیار باشد که توسط بدخواهان دوباره به یک باتلاق کشیده نشود؛ امارات متحده عربی نیز همین‌طور. «پروژه آزادی»، «پروژه بن‌بست» است.

گفتنی است، دیروز فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) اعلام کرده بود که از امروز از «پروژه آزادی» با هدف تضمین عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز حمایت خواهد کرد و در این چارچوب، 15 هزار نیروی نظامی در این عملیات مشارکت خواهند داشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده بود که از امروز به کشتی‌های متعلق به کشورهای بی‌طرف که در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند و ارتباطی با بحران خاورمیانه ندارند، برای عبور از این گذرگاه کمک خواهند کرد.

ترامپ گفته بود: به ایران اعلام کردیم که به نفع خاورمیانه و ایالات متحده است که به این کشورها کمک کنیم تا کشتی‌هایشان را به‌صورت امن از این تنگه محدود خارج کنیم و بتوانند بدون مشکل به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

وی بدون نام بردن از کشور خاصی، این کشورها را «کشورهایی از مناطق مختلف جهان که هیچ ارتباطی با تحولات خاورمیانه ندارند» توصیف و تاکید کرده بود که این عملیات بیشتر با اهداف انسانی انجام خواهد شد.