Nazenin Alp
01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نسبت به تحولات اخیر منطقه و نقض آتشبس هشدار داد.
عراقچی در این پیام تاکید کرد: آتشبس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، شامل تمامی جبههها از جمله لبنان میشود. نقض این آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.
وی همچنین مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از نقض آتشبس را متوجه آمریکا و اسرائیل دانست و افزود: ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتشبس خواهند بود.