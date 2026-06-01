وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه آتش‌بس میان ایران و آمریکا تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان را در بر می‌گیرد، اعلام کرد هرگونه نقض آتش‌بس در هر نقطه‌ای به منزله نقض کامل آن است و آمریکا و اسرائیل مسئول پیامدهای چنین اقداماتی خواهند بود.

عراقچی: نقض آتش‌بس در یک جبهه به معنای نقض آن در تمامی جبهه‌هاست

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، طی پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نسبت به تحولات اخیر منطقه و نقض آتش‌بس هشدار داد.

عراقچی در این پیام تاکید کرد: آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، شامل تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان می‌شود. نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است.

وی همچنین مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از نقض آتش‌بس را متوجه آمریکا و اسرائیل دانست و افزود: ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.

