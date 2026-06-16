عراقچی: مرحله دوم مذاکرات به مدت 60 روز ادامه خواهد داشت

Nazenin Alp
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در نشست با سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگیهای خارجی مقیم تهران، جزئیات روند مذاکرات ایران و آمریکا و چارچوب توافق حاصلشده را تشریح کرد.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا گفت: تصمیم گرفته شده مذاکرات در دو مرحله دنبال شود؛ مرحله نخست شامل موضوع خاتمه جنگ، وضعیت تنگه هرمز، محاصره دریایی و مسائل مرتبط با بازسازی است که در نهایت به یک یادداشت تفاهم منجر شده است.
عراقچی افزود: مرحله دوم مذاکرات به مدت 60 روز ادامه خواهد داشت تا زمینه برای دستیابی به توافق نهایی فراهم شود؛ توافقی که به گفته او در آن موضوعات هستهای و لغو تحریمها تعیین تکلیف خواهد شد.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اعلام خاتمه جنگ از روز دوشنبه به وقت تهران، تأکید کرد که اجرای رسمی این تفاهم از روز جمعه آغاز میشود و این موضوع را مهمترین بخش توافق دانست.
وی همچنین گفت: از نگاه ایران، طرفهای این تفاهم شامل آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران و حزبالله از سوی دیگر هستند و هرگونه نقض توافق، از جمله ادامه حملات یا تداوم اشغال در لبنان، نقض این یادداشت تفاهم تلقی خواهد شد. بدون عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمینهایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده است.