Nazenin Alp
27 آوریل 2026•بهروزرسانی: 27 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران پس از دیدارهای خود در اسلامآباد، در چارچوب سفر رسمی به روسیه وارد سنپترزبورگ شد و نتایج رایزنیهای اخیر خود در عمان و پاکستان را تشریح کرد.
عراقچی در بدو ورود به این شهر در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران، هدف از سفر به روسیه را ادامه مشورتهای نزدیک میان تهران و مسکو درباره مسائل منطقهای و بینالمللی و همچنین ارتقای روابط دوجانبه عنوان کرد و گفت دیدار با مقامات ارشد روسیه و رئیسجمهور این کشور فرصتی برای بررسی تحولات جنگ و آخرین وضعیت خواهد بود.
وی تأکید کرد ایران و روسیه همواره رایزنیهای مستمر و نزدیک داشتهاند.
وی درباره سفر خود به اسلامآباد اظهار داشت: این سفر به همراه سفر به عمان در چارچوب گفتوگوهای دوجانبه انجام شده و پاکستان در مقطع اخیر نقش مهمی در میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا ایفا کرده؛ بررسی آخرین تحولات این روند ضروری بوده است.
عراقچی افزود در جریان مذاکرات، برخی تحولات رخ داده و رویکردهای نادرست و زیادهخواهیهای آمریکا باعث شده دور قبلی مذاکرات، با وجود برخی پیشرفتها، به اهداف خود نرسد.
وی تصریح کرد: لازم بود این وضعیت با طرفهای پاکستانی مورد بررسی و مشورت قرار گیرد.
وزیر خارجه ایران همچنین درباره سفر به عمان گفت: ایران و عمان بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز باید همکاری و رایزنی مستمر داشته باشند، بهویژه با توجه به اهمیت جهانی عبور امن از این گذرگاه راهبردی؛ منافع دو کشور در این موضوع بهطور مستقیم در هم تنیده است و هماهنگی در هر اقدام ضروری است.
عراقچی در پایان گفت: میان تهران و مسقط اشتراک نظر قابل توجهی وجود دارد و دو طرف توافق کردهاند مشورتها در سطوح کارشناسی ادامه یابد.