عراقچی: قمار نتانیاهو 100 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است

Sarah Aşkar
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که سیاستهای بنیامین نتانیاهو تاکنون مستقیماً 100 میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه در بر داشته که این رقم 4 برابر آمار اعلام شده رسمی است.
عراقچی در این پیام تصریح کرد که هزینههای غیرمستقیم این حمایتها برای مالیاتدهندگان آمریکایی بهمراتب بیشتر بوده و سهم ماهانه هر خانوار آمریکایی از این هزینهها به 500 دلار رسیده است. وی همچنین هشدار داد که این ارقام با سرعت در حال افزایش است.
وزیر امور خارجه ایران در پایان پیام خود خاطرنشان کرد که رویکرد «اول اسرائیل» در سیاستهای واشینگتن، همواره به معنای «آخر آمریکا» خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحثها پیرامون حجم کمکهای نظامی و مالی آمریکا به اسرائیل در میان تنشهای منطقهای شدت یافته است.