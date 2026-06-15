عراقچی در گفت‌وگو با فیدان بابت حمایت‌های ترکیه در روند مذاکرات ایران و آمریکا تشکر کرد وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه بابت حمایت‌های آنکارا در روند مذاکرات ایران و آمریکا تشکر کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

بنا به اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، در این تماس تلفنی، عراقچی بابت نقش و حمایت ترکیه در روند مذاکرات میان ایران و آمریکا قدردانی کرد.

فیدان نیز با ابراز خرسندی از توافق حاصل‌ شده، ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای تکمیلی مربوط به این روند نیز با نتایج مثبت به پایان برسد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر لزوم هوشیاری در برابر تحریکات و تلاش‌هایی که با هدف ناکام گذاشتن توافق صورت می‌گیرد، تأکید کرد و گفت که آنکارا قاطعانه به تلاش‌های خود برای تقویت صلح، آرامش و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

