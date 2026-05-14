14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس با انتقاد از «زورگویی و سیاستهای تحمیلی آمریکا»، بر ضرورت همکاری کشورهای عضو برای مقابله با این رویکردها تاکید کرد.
عراقچی در سخنرانی خود با بیان اینکه بسیاری از کشورها تجربه مواجهه با فشارها و اجبارهای یکجانبه را داشتهاند، گفت: اکنون زمان آن رسیده است که اینگونه رفتارها به تاریخ سپرده شود و ملتها با همکاری یکدیگر در برابر تهدیدات مشترک بایستند.
وی با اشاره به تحولات بینالمللی افزود: تاریخ نشان داده که قدرتهای رو به افول برای حفظ موقعیت خود به اقدامات تهاجمی و بیثباتکننده متوسل میشوند و این وضعیت در برخی مناطق جهان از جمله آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین قابل مشاهده است.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به آنچه «نقض حاکمیت کشورها و استانداردهای دوگانه» توصیف کرد، گفت: احساس مصونیت از مجازات در برخی قدرتها موجب تداوم این اقدامات شده و باید این وضعیت با اقدام جمعی کشورها پایان یابد.
عراقچی از کشورهای عضو بریکس و دیگر اعضای جامعه بینالمللی خواست تا «نقض حقوق بینالملل از سوی آمریکا و اسرائیل، از جمله حمله علیه ایران» را صراحتا محکوم کنند و از سیاسیسازی نهادهای بینالمللی جلوگیری به عمل آورند.
وی در پایان تاکید کرد: بریکس میتواند نقش مهمی در شکلدهی به نظمی جهانی عادلانهتر و متوازنتر ایفا کند؛ نظمی که در آن قدرت جایگزین قانون نشود و ملتهای مستقل بتوانند مسیر توسعه و استقلال خود را دنبال کنند.