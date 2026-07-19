وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه حمله به بیت رهبری از طریق یک «حفره امنیتی» انجام شده است، گفت این حفره امنیتی همچنان وجود دارد.

عراقچی: حمله به بیت رهبری از طریق یک حفره امنیتی انجام شد وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه حمله به بیت رهبری از طریق یک «حفره امنیتی» انجام شده است، گفت این حفره امنیتی همچنان وجود دارد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با برنامه «ماجرای جنگ» با تشریح روند مذاکرات و تصمیمات مربوط به جنگ، تأکید کرد که مذاکره تصمیم شخصی او نبوده بلکه در چارچوب تصمیمات جمعی نظام انجام شده است.

عراقچی با اشاره به حملات به جلسات سران ایران گفت: «جلسه آقای شمخانی در بیت و دفاتر آقای شیرازی، آقای حجازی و رهبر شهید، هدف بود و سریعا مورد حمله قرار گرفت. در آن لحظه، حضرت آقا در دفترشان حضور داشتند و اطلاع داشتن دشمن از برگزاری این جلسات، نشانه وجود حفره‌های امنیتی است. این حفره‌های امنیتی در جهت‌دهی به تصمیمات و فضای روانی جامعه نیز وجود دارد».

وی گفت: آغاز جنگ تصمیم طرف مقابل بود و ایران تلاش داشت مسیر تحولات را از جنگ دور کند. به گفته عراقچی، این تصور که مذاکرات باعث آغاز جنگ شده، نادرست است و طرف مقابل پس از آنکه در مذاکرات نتوانست ایران را به پذیرش «غنی‌سازی صفر» وادار کند، گزینه نظامی را انتخاب کرد.

وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه همه چیز از تصور «ایران ضعیف» آغاز شد، افزود: طرف مقابل تصور می‌کرد ایران بازدارندگی منطقه‌ای خود را از دست داده و در نتیجه تصمیم گرفت زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد، اما این محاسبه با شکست مواجه شد.

عراقچی تأکید کرد: پایان جنگ نیز همانند آغاز آن، تصمیمی جمعی بود که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد و در زمان مناسب به اجرا درآمد.

وی افزود: در فاصله میان دو جنگ، توان موشکی و سامانه‌های پرتاب ایران بازسازی شد و توقف جنگ ۱۲ روزه زمینه افزایش آمادگی کشور برای جنگ بعدی را فراهم کرد.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دور جدید مذاکرات اظهار داشت: پس از تکمیل آرایش نظامی طرف مقابل در منطقه، دوباره پیشنهاد مذاکره با محوریت توقف غنی‌سازی مطرح شد، اما هدف اصلی ایران از ورود به مذاکرات، اتمام حجت و جلوگیری از این ادعا بود که امکان جلوگیری از جنگ از طریق مذاکره وجود داشته است.

عراقچی اذعان داشت: دستگاه سیاست خارجی و نیروهای مسلح از همان زمان احتمال آغاز مجدد جنگ را قطعی می‌دانستند و به همین دلیل، نیروهای مسلح منتظر نتیجه مذاکرات نماندند.

به گفته وی، پاسخ نظامی ایران تنها دو ساعت پس از آغاز جنگ آغاز شد.

او همچنین اظهار داشت که از همان روزهای نخست، برای سناریوهای مختلف از جمله هدف قرار گرفتن رهبر جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده بود و در صورت وقوع چنین سناریویی، بستن تنگه هرمز در دستور کار قرار داشت.

وی با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری درباره مذاکرات ابراز داشت: کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری مذاکرات تشکیل شده بود که ابتدا ریاست آن را علی شمخانی و سپس علی لاریجانی بر عهده داشتند و تمامی تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات در همان چارچوب اتخاذ می‌شد.

عراقچی با بیان اینکه ایران مأموریت داشت تعلیق غنی‌سازی را نپذیرد، گفت: پذیرش این درخواست به معنای دستیابی طرف مقابل به اهداف خود از طریق جنگ بود و خسارتی بزرگ‌تر از آسیب‌های نظامی به کشور وارد می‌کرد.

وی همچنین اعلام کرد که وزیر خارجه عمان پس از پایان مذاکرات ۷ اسفند به واشنگتن سفر کرده و به او اطلاع داده بود که فضای آمریکا کاملاً به سمت جنگ رفته و به نظر می‌رسد تصمیم برای آغاز عملیات نظامی از قبل اتخاذ شده باشد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت: در روز سوم جنگ، یکی از وزیران خارجه منطقه با او تماس گرفته و هشدار داده بود که کشورش در پاسخ به حملات ایران، نقطه‌ای مشخص را هدف قرار خواهد داد و از تهران خواسته بود از گسترش درگیری خودداری کند.

عراقچی با اشاره به اعتراضات دی‌ماه نیز گفت: ایران برای حوادث آن مقطع آمادگی نداشت و به گفته او، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، عناصر مسلح آموزش‌دیده وارد کشور شدند و به سوی مردم تیراندازی کردند.

وی تأکید کرد: جنگ اخیر ساختار امنیتی منطقه را تغییر داده و تمام اقدامات مهم پیش از آغاز جنگ، به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رسیده بود.

وزیر امور خارجه ایران پیرامون سناریوهای احتمالی در خصوص هدف قرار گرفتن آیت‌الله سید علی خامنه‌ای پیش از جنگ گفت: «در جلسه کسی دلش نمی‌آمد این را بگوید که مثلاً رهبری شهید می‌شود؛ حتی گفتنش هم سخت بود؛ لذا کد داشتیم؛ کد ۱۱۰ و همه می‌دانستند کد ۱۱۰ منظورش چیست».