وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از میانجیگری قطر و پاکستان اعلام کرد در روند اجرای تفاهم‌نامه، گام‌های مهمی از جمله تعلیق تحریم صادرات نفت و پتروشیمی، رفع محاصره دریایی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران برداشته شده است.

عراقچی: تحریم صادرات نفت ایران تعلیق شد وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از میانجیگری قطر و پاکستان اعلام کرد در روند اجرای تفاهم‌نامه، گام‌های مهمی از جمله تعلیق تحریم صادرات نفت و پتروشیمی، رفع محاصره دریایی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران برداشته شده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نقش قطر و پاکستان در پیشبرد روند اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا قدردانی کرد.

وی با اشاره به نتایج گفت‌وگوهای اخیر نوشت که میانجیگری «خستگی‌ناپذیر» اسلام‌آباد و دوحه به پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان منجر شده است.

عراقچی همچنین اعلام کرد: در چارچوب این روند، تحریم‌های مربوط به صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران تعلیق شده، محاصره دریایی پایان یافته، بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد شده و طرح گسترده بازسازی و توسعه اقتصادی کشور وارد مرحله اجرا شده است.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه، «واحد رفع درگیری‌ها در لبنان» را نخستین آزمون واقعی اجرای تفاهم‌نامه و سنجش میزان پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود توصیف کرد.