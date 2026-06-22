عراقچی: تحریم صادرات نفت ایران تعلیق شد

Nazenin Alp
22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نقش قطر و پاکستان در پیشبرد روند اجرای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا قدردانی کرد.
وی با اشاره به نتایج گفتوگوهای اخیر نوشت که میانجیگری «خستگیناپذیر» اسلامآباد و دوحه به پیشرفتهای بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان منجر شده است.
عراقچی همچنین اعلام کرد: در چارچوب این روند، تحریمهای مربوط به صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران تعلیق شده، محاصره دریایی پایان یافته، بخشی از داراییهای مسدودشده ایران آزاد شده و طرح گسترده بازسازی و توسعه اقتصادی کشور وارد مرحله اجرا شده است.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه، «واحد رفع درگیریها در لبنان» را نخستین آزمون واقعی اجرای تفاهمنامه و سنجش میزان پایبندی طرفها به تعهدات خود توصیف کرد.