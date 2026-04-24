24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس»، اعلام کرد: سفر منطقهای به اسلام آباد، مسقط و مسکو را آغاز میکنم.
عراقچی افزود: هدف از این سفرها هماهنگی نزدیک با شرکایمان در مورد مسائل دوجانبه و مشورت در مورد تحولات منطقهای است.
او تاکید کرد: همسایگانمان اولویت ما هستند.
پیش از این دو مقام پاکستانی که نخواستند نامشان ذکر شود، در گفتوگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اعلام کردند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران برای مذاکره پیرامون روند آتشبس میان تهران و ایالات متحده به پاکستان سفر خواهد کرد.
این مقامات اظهار داشتند که عراقچی به همراه یک هیئت کوچک احتمالا امروز وارد پاکستان میشود، اما جزئیات بیشتری درباره این سفر ارائه نکردند.