Zeynep Katre Oran
24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
دو مقام پاکستانی که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتوگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اعلام کردند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران برای مذاکره پیرامون روند آتشبس میان تهران و ایالات متحده به پاکستان سفر خواهد کرد.
این مقامات اظهار داشتند که عراقچی به همراه یک هیئت کوچک احتمالا امروز وارد پاکستان میشود، اما جزئیات بیشتری درباره این سفر ارائه نکردند.
منابع پاکستانی مرتبط با این رسانه نیز تایید کردند که انتظار میرود وی اواخر امروز برای انجام مذاکرات به اسلامآباد برسد.
پس از یک آتشبس موقت 2 هفتهای که از 8 آوریل آغاز شد، تهران و واشنگتن در 11 آوریل برای دستیابی به یک آتشبس دائمی در پاکستان پای میز مذاکره نشستند، اما این گفتگوهای 21 ساعته هیچ نتیجهای در پی نداشت.
تلاشها برای برگزاری دور دوم مذاکرات با میانجیگری پاکستان نیز به دلیل اختلافات میان طرفین، که عمدتا بر سر محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده است، تاکنون با شکست مواجه شده است.