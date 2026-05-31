عبور 28 کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی ایران طی شبانه روز گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 28 فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

در ادامه این اطلاعیه آمده است که کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و با صلابت و اقتدار در حال انجام است.

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز روز گذشته در بیانیه‌ای تأکید کرد که تمام کشتی‌ها، شناورهای تجاری و نفتکش‌ها صرفاً ملزم به تردد از مسیرهای تعیین‌شده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آن‌ها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.