عبور 28 کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی ایران طی شبانه روز گذشته

Narges Rezaie
31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش «سپاه نیوز»، نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته 28 فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینربر و سایر کشتیهای تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و با صلابت و اقتدار در حال انجام است.
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز روز گذشته در بیانیهای تأکید کرد که تمام کشتیها، شناورهای تجاری و نفتکشها صرفاً ملزم به تردد از مسیرهای تعیینشده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آنها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.