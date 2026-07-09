طی حملات آمریکا به ایران حریم پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر هدف قرار گرفت

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09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ایران امروز پنجشنبه در گفتوگو با «ایرنا» اعلام کرد که در حملات آمریکا، ظهر امروز چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی، پایگاه نظامی چغادک و یک اسکله صیادی در جنوب استان هدف حمله قرار گرفت که تا کنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است.
وی افزود: در جنوب استان اسکله بنود عسلویه مورد حمله دشمن قرار گرفت که در پی آن قایقهای صیادی اهالی منطقه دچار آتشسوزی شدند. بر اساس گزارشهای اولیه، این حملات تاکنون هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
جهانیان با اشاره به حضور نیروهای امدادی در مناطق حادثهدیده گفت: عملیات بررسی ابعاد حادثه، ارزیابی خسارتها و تأمین امنیت مناطق هدف قرار گرفته در حال انجام است.