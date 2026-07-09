معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت که در حملات آمریکا به ایران در این استان حریم پیرامونی نیروگاه اتمی، پایگاه نظامی چغادک و یک اسکله صیادی هدف قرار گرفته است.

طی حملات آمریکا به ایران حریم پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر هدف قرار گرفت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت که در حملات آمریکا به ایران در این استان حریم پیرامونی نیروگاه اتمی، پایگاه نظامی چغادک و یک اسکله صیادی هدف قرار گرفته است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ایران امروز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با «ایرنا» اعلام کرد که در حملات آمریکا، ظهر امروز چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی، پایگاه نظامی چغادک و یک اسکله صیادی در جنوب استان هدف حمله قرار گرفت که تا کنون گزارشی از تلفات جانی دریافت نشده است.

وی افزود: در جنوب استان اسکله بنود عسلویه مورد حمله دشمن قرار گرفت که در پی آن قایق‌های صیادی اهالی منطقه دچار آتش‌سوزی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

جهانیان با اشاره به حضور نیروهای امدادی در مناطق حادثه‌دیده گفت: عملیات بررسی ابعاد حادثه، ارزیابی خسارت‌ها و تأمین امنیت مناطق هدف قرار گرفته در حال انجام است.