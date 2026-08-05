صداوسیما به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که توافق احتمالی میان ایران و عمان درباره ترتیبات عبور شناورها از تنگه هرمز ارتباطی با بازگشایی فوری این آبراه ندارد.

صداوسیما: توافق احتمالی ایران و عمان به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز نیست صداوسیما به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که توافق احتمالی میان ایران و عمان درباره ترتیبات عبور شناورها از تنگه هرمز ارتباطی با بازگشایی فوری این آبراه ندارد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

صداوسیما به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که توافق احتمالی ایران و عمان درباره ترتیبات عبور شناورها از تنگه هرمز، به معنای بازگشایی فوری این تنگه نیست.

این منبع تأکید کرد: مذاکرات درباره ترتیبات تردد شناورها در تنگه هرمز صرفاً میان ایران و عمان در جریان است و هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد.

وی افزود: حتی در صورت دستیابی ایران و عمان به توافق، اگر آمریکا به تخلفات خود ادامه دهد، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

به گفته این منبع، بازگشایی تنگه هرمز منوط به تغییر رفتار آمریکا و اصلاح تخلفات این کشور است.