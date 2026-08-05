صداوسیما: توافق احتمالی ایران و عمان به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز نیست

Nazenin Alp
05 آگوست 2026•بهروزرسانی: 05 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
صداوسیما به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که توافق احتمالی ایران و عمان درباره ترتیبات عبور شناورها از تنگه هرمز، به معنای بازگشایی فوری این تنگه نیست.
این منبع تأکید کرد: مذاکرات درباره ترتیبات تردد شناورها در تنگه هرمز صرفاً میان ایران و عمان در جریان است و هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد.
وی افزود: حتی در صورت دستیابی ایران و عمان به توافق، اگر آمریکا به تخلفات خود ادامه دهد، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
به گفته این منبع، بازگشایی تنگه هرمز منوط به تغییر رفتار آمریکا و اصلاح تخلفات این کشور است.