شکست ترکیه مقابل پاراگوئه و حذف زودهنگام از جام جهانی

Bozhan Memiş
20 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئن 2026
سانفرانسیسکو/خبرگزاری آنادولو
تیم ملی فوتبال ترکیه در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی 2026، در ورزشگاه منطقه خلیج سانفرانسیسکو با نتیجه یک بر صفر مقابل پاراگوئه شکست خورد و شانس صعود از گروه D رقابتها را از دست داد.
تکگل مسابقه را گالارزا در دقیقه دوم برای پاراگوئه به ثمر رساند. این تیم از دقیقه 45+3 و پس از اخراج آلمیرون، بازی را 10 نفره ادامه داد.
ترکیه در نیمه دوم چند فرصت جدی برای جبران نتیجه داشت. شوتهای از راه دور اسماعیل یوکسک و مریح دمیرال با واکنش دروازهبان پاراگوئه مهار شد و ضربات کنان ییلدیز و دنیز گول نیز راهی به دروازه پیدا نکرد.
در دقیقه 89، دنیز گول میتوانست گل تساوی را به ثمر برساند، اما ضربه او از فاصله نزدیک با اختلاف اندکی به بیرون رفت. در نهایت، پاراگوئه با حفظ برتری یک بر صفر به پیروزی رسید و ترکیه از راهیابی به مرحله بعد بازماند.