شکایت ایران از میزبانی آمریکا در جام جهانی فوتبال به فیفا معاون وزیر ورزش ایران از شکایت فدراسیون فوتبال این کشور از میزبانی آمریکا به فیفا خبر داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ایران گفت که فدراسیون فوتبال این کشور از نحوه میزبانی آمریکا در جریان جام جهانی 2026 به فیفا شکایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، اسبقیان در اینباره تصریح کرد: فدراسیون فوتبال در حال پیگیری شکایت از آمریکا به فیفا است.

معاون وزیر ورزش ایران همچنین با اشاره به اینکه بازی‌های المپیک 2028 نیز در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار خواهد شد، افزود: نگران کارشکنی آمریکایی‌ها برای کاروان ایران در المپیک 2028 نیستیم. بدون نگرانی در حال انجام کارهایمان هستیم. منشور المپیک، صلح و دوستی است. ورزش از سیاست جداست و ما پر قدرت در المپیک لس‌آنجلس حضور خواهیم داشت.