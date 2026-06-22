22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی مربوط به اجرای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا با موفقیت به پایان رسیده است.
شریف در پیامی در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس اظهار داشت که این نشست در شهر بورگناشتوک در کانتون نیدوالدن سوئیس و با میانجیگری قطر و پاکستان برگزار شد.
وی با اشاره به فضای مثبت و سازنده مذاکرات، گفت که طرفها بر سر تدوین نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده و همچنین تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات به توافق رسیدهاند.
نخستوزیر پاکستان ضمن قدردانی از ایران و آمریکا به دلیل پایبندی به گفتوگوی سازنده، از تمامی کشورهای دوست و برادر که در پیشبرد این روند تاریخی نقشآفرینی کردهاند، تشکر کرد.