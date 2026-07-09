شنیده شدن صدای چندین انفجار و فعال شدن پدافند در بنادر و جزایر جنوبی ایران

Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خلیل سحشور/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش منابع خبری محلی و خبرگزاریهای رسمی در ایران، صدای انفجارهای متعددی در شهرهای ساحلی و جزایر خلیج و دریای عمان شنیده شده است.
خبرگزاری مهر با تایید شنیده شدن صدای انفجارهای مجدد در بندرعباس اعلام کرد که شدت این صداها در نواحی غربی این شهر بیشتر بوده و همزمان پدافند هوایی بندرعباس برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای حدود 10 انفجار در چابهار و کنارک و قطع دسترسی به شبکه برق در بخشی از شهر چابهار خبر داد.
گزارشهایی نیز از ثبت بیش از 20 انفجار در بندر چابهار حکایت دارند. همچنین گزارشهای غیررسمی به وقوع انفجار در جزیره خارگ، حمله به یک سایت پدافندی در اطراف فرودگاه بوشهر و بمباران ادعایی نیروگاه برق بوشهر اشاره دارند.
با این حال، یک مقام مطلع در استان بوشهر اعلام کرد که نیروگاه هستهای این منطقه هیچ آسیبی ندیده و جای نگرانی نیست. همزمان، پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز جزیره کیش نیز گزارش شده است.
در پاسخ به این تحولات، یک منبع نظامی به خبرگزاری نور نیوز ایران اعلام کرد که به زودی یک عملیات گسترده علیه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه آغاز خواهد شد.