شماری از عناصر تروریستی در استان آذربایجان غربی ایران از پای درآمدند

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

طی عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ایران، تیم پنج نفره گروه «دمکرات» در کمین گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.

به گزارش «سپاه‌نیوز»، در پی ورود یک تیم گروه منحله دمکرات به مرزهای شمالغرب ایران در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در استان آذربایجان غربی و پشتیبانی آتش قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران، این افراد در کمین نیروهای قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.



قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه‌طلب و تروریست اعلام کرد که هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.