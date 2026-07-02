شماری از عناصر تروریستی در استان آذربایجان غربی ایران از پای درآمدند

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02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
طی عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ایران، تیم پنج نفره گروه «دمکرات» در کمین گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.
به گزارش «سپاهنیوز»، در پی ورود یک تیم گروه منحله دمکرات به مرزهای شمالغرب ایران در روز گذشته برای اقدامات خرابکارانه و تروریستی، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در استان آذربایجان غربی و پشتیبانی آتش قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران، این افراد در کمین نیروهای قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیهطلب و تروریست اعلام کرد که هرگونه اقدام در جهت ناامن سازی مرزهای شمالغرب با پاسخ قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.