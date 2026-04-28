سی‌ان‌ان: ترامپ پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را نپذیرفت ترامپ پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بدون پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای را نپذیرفت.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان به نقل از دو مقام آگاه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با پیشنهاد ایران مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز در حالی که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی موکول شود، موافقت نکرده است.

به گفته این مقامات، ایران پیشنهاد داده بود که برای تسهیل بازگشایی تنگه هرمز، ادامه گفت‌وگوها درباره برنامه هسته‌ای در مرحله‌ای بعدی دنبال شود. با این حال، ترامپ این پیشنهاد را "قابل قبول" ندانسته است.

این منابع همچنین تاکید کرده‌اند که بازگشایی تنگه هرمز پیش از حل‌وفصل اختلافات مربوط به برنامه هسته‌ای می‌تواند "اهرم فشار" آمریکا در مذاکرات را تضعیف کند.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه ایران طرح جدیدی برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه داده و پیشنهاد کرده است رسیدگی به موضوع برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی مذاکرات موکول شود.