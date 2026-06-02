استانبول/خبرگزاری آنادولو

روابط عمومی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته، 24 فروند کشتی پس از دریافت مجوزهای لازم و با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که نیروی دریایی سپاه کنترل تنگه هرمز را کامل در دست دارد و روند تردد کشتی‌ها در این آبراه تحت نظارت و مدیریت مستمر انجام می‌شود.

روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه تاکید کرد: «کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار انجام می‌شود و بیگانگان شرور جایگاهی در خلیج فارس و تنگه هرمز نخواهند داشت».

