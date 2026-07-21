سپاه: یک سامانه راداری و یک جنگنده اف-15 آمریکا در اردن هدف قرار گرفت

Nazenin Alp
21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی سپاه پاسداران ایران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد در ادامه عملیات پاکسازی منطقه از رادارها و سامانههای پدافندی و با هدف هموارسازی مسیر حملات موشکی و پهپادی، نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج 24 عملیات «نصر 2» یک سامانه راداری دفاع موشکی آمریکا را در پایگاهی در اردن هدف قرار داده است.
در این اطلاعیه همچنین ادعا شده است که یک فروند جنگنده اف-15 آمریکا نیز در داخل شیلتر مربوطه منهدم شده است.
سپاه در پایان این اطلاعیه اعلام کرد گزارش تکمیلی این عملیات متعاقباً منتشر خواهد شد.