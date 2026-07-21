سپاه: یک سامانه راداری و یک جنگنده اف-15 آمریکا در اردن هدف قرار گرفت روابط عمومی سپاه ایران اعلام کرد در ادامه موج 24 عملیات «نصر 2»، یک سامانه راداری دفاع موشکی و یک فروند جنگنده اف-15 آمریکا در پایگاهی در اردن هدف حمله موشکی قرار گرفته است.