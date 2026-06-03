سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به جزیره قشم، پایگاه‌های نظامی میزبان نیروهای آمریکایی در کویت را با حملات موشکی هدف قرار داده است.

سپاه: پایگاه‌های آمریکایی در کویت را هدف حملات موشکی قرار دادیم سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به جزیره قشم، پایگاه‌های نظامی میزبان نیروهای آمریکایی در کویت را با حملات موشکی هدف قرار داده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در پاسخ به حمله آمریکا به جزیره قشم، پایگاه‌های نظامی میزبان نیروهای آمریکایی در کویت را هدف حملات موشکی قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: «در واکنش به تجاوز آشکار نیروهای تروریستی آمریکا علیه حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران در جزیره قشم، نیروی هوافضای سپاه پاسداران پایگاه‌های نظامی اشغالگران آمریکایی در کویت را با حملات موشکی دقیق و گسترده هدف قرار داد».

سپاه همچنین مدعی شد که پایگاه‌های هدف قرارگرفته منهدم شده و پناهگاه‌های نیروهای آمریکایی نیز تخریب شده‌اند.

در ادامه این بیانیه به کشورهایی که به آمریکا اجازه استفاده از خاک و حریم هوایی خود برای حمله به ایران را داده‌اند هشدار داده شده و آمده است: «: دوران بزن و در رو به پایان رسیده و نیروهای متجاوز باید عواقب وخیم جهل و ماجراجویی‌های بی‌ملاحظه خود را متحمل شوند».

پیش از این رسانه‌های ایرانی از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده بودند. پس از انتشار این گزارش‌ها، ارتش کویت نیز اعلام کرد که این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.