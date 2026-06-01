سپاه: پایگاه مبدأ حمله آمریکا به دکل مخابراتی سیریک هدف قرار گرفت روابط عمومی سپاه ایران اعلام کرد در پی حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک استان هرمزگان، نیروی هوافضای سپاه پایگاه هوایی مبدأ این حمله را هدف قرار داده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

در این اطلاعیه همچنین تاکید شد که در صورت تکرار این‌گونه اقدامات، پاسخ ایران «کاملاً متفاوت» خواهد بود و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا است.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی، مراکز رادار و فرماندهی پهپادی در جزیره قشم و منطقه گورک را هدف قرار داده و چند سامانه و مرکز کنترل زمینی را از کار انداخته است.

ارتش کویت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی علیه این کشور هستند.