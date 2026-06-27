سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به شهر ساحلی سیریک، مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داد سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به شهر ساحلی سیریک، مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل این کشور، مواضع ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.



در این بیانیه آمده است: «نیروی دریایی سپاه پاسداران در پاسخ به حمله هوایی ارتش آمریکا به سواحل ایران، مواضع ارتش تروریست آمریکا در منطقه را هدف قرار داد.»



این بیانیه می‌افزاید که ایالات متحده به بهانه مداخله ایران در قبال یک کشتی با مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز، به سواحل ایران حمله کرده و همانند اقدامات اسرائیل در لبنان، آتش‌بس را نقض کرده است.



در بخش دیگری از این بیانیه با استناد به ماده 5 یادداشت تفاهم به دست آمده با آمریکا مبنی بر کنترل ترافیک تنگه هرمز توسط ایران، واشنگتن به تحریک طرف‌های مختلف و تلاش برای نقض این بند متهم شده و آمده است: «پاسخ لازم به این اقدام داده شده و این روند ادامه خواهد داشت. در صورت تکرار هرگونه تجاوز، پاسخ ما بسیار گسترده‌تر خواهد بود.»

این در حالی است که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات به مواضعی در سواحل ایران، در پاسخ به حمله روز گذشته به یک کشتی کانتینربری در تنگه هرمز صورت گرفته است.

