سپاه پاسداران: عبور ایمن از تنگۀ هرمز تنها از مسیرهای اعلامی ایران ممکن است

Nazenin Alp
25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که ساعاتی پیش برخی مراجع بدون اطلاع و هماهنگی با ایران، مسیر جدیدی را برای تردد کشتیها در تنگه هرمز اعلام کردهاند.
در این اطلاعیه تأکید شد که مسیر اعلامشده غیرقابل قبول و کاملا خطرناک بوده و تنها مسیرهای مجاز برای عبور از تنگه هرمز، مسیرهایی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.
نیروی دریایی سپاه هشدار داد تردد شناورها خارج از مسیرهای تعیینشده بسیار خطرناک و ممنوع است و از تمامی کشتیها و شناورها خواست از هرگونه عبور و مرور خارج از مسیرهای ابلاغی خودداری کنند.
بر اساس این اطلاعیه، هماهنگی با نیروی دریایی سپاه برای عبور از تنگه هرمز از طریق کانال 16 الزامی است و با شناورهای متخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد.