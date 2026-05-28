سپاه پاسداران: طی شبانه روز گذشته 26 نفتکش و کشتی تجاری با هماهنگی ایران از تنگه هرمز عبور کردند سپاه پاسداران ایران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 26 فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

طبق گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه پاسداران»، نیروی دریایی سپاه امروز پنجشنبه ( ۷ خرداد ۱۴۰۵) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از کریدور ایمن تنگه هرمز عبور کردند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: دریافت مجوز و هماهنگی برای تردد در تنگه هرمز یک امر قطعی بوده و همانطور که قبلا اعلام شد عبور از سایر مسیرها به مثابه اخلال شناخته شده و با آنها برخورد می‌شود.

نیروی دریایی سپاه پاسداران در این اطلاعیه تصریح کرد: «شب گذشته نیز چندین کشتی بصورت غیرمجاز با دستکاری و خاموش کردن سیستم‌های ناوبری، قصد ورود به خلیج فارس را داشتند. رزمندگان نیروی دریایی سپاه بعد از چندین نوبت اخطار رادیویی دو فروند از آنها را در جای خود متوقف و مابقی نیز مجبور به بازگشت شدند.»

در ادامه اطلاعیه فوق آمده است که ارتش آمریکا با نقض آتش بس اقدام به پرتاب چند تیر موشک به نواحی خالی فرودگاه شهر بندرعباس کرد که هیچ گونه خساراتی در بر نداشته است و در پاسخ این تعرض، پایگاه آمریکایی مبدا تجاوز مورد حمله متقابل قرار گرفت.