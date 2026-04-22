سپاه پاسداران: دو کشتی در تنگه هرمز توقیف و به ساحل ایران منتقل شد

Sarah Aşkar
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد: در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح دو فروند کشتی متخلف به نام های "MSC-FRANCESCA" متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف "EPAMINODES" که بدون مجوز و با انجام تخلف های مکرر و دستکاری در سامانه های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند، در تنگه هرمز متوقف شدند.
به گزارش رسانههای ایران، در ادامه این اطلاعیه آمده است: شایان ذکر است هم اکنون این شناورها به منظور بررسی محموله و اسناد و مدارک به آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران منتقل گردید.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران تاکید کرد: هر گونه اقدام برای مختل کردن اجرای قوانین اعلامی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در تنگه هرمز و نیز فعالیت مغایر عبور ایمن از این آبراه راهبردی به صورت مداوم توسط نیروی دریایی سپاه مورد رصد قرار گرفته و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی انجام می پذیرد.